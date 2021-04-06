«Называл врагами и тварями тех, кто убил человека». В Минске начался суд над страйкболистом

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района начался процесс по делу Виталия Щербича. Дома у минчанина нашли дымовые шашки, петарды, страйкбольное оружие. Щербич говорит, что приобрел все это более пяти лет назад, использовал при игре в страйкбол, однако следствие трактует это как приготовление к массовым беспорядкам. Виталий вину не признает, на акциях протеста, по его словам, не был, задержали его дома.



Фото: TUT.BY

Виталий Щербич до задержания работал кладовщиком в частной медицинской лаборатории, ранее судим не был. Много лет занимался страйкболом, интересовался военной историей, изучал оружие, был подписан на тематические телеграмм-каналы. Рано утром 17 ноября 2020 года к нему домой пришли с обыском.

Гособвинитель Кристина Кочанова зачитала, что Щербич умышленно с 9 августа 2020 года и в последующие дни (до задержания в ноябре) совместно с неустановленными лицами имел отношение к массовым беспорядкам, которые проходили в Минске и других неустановленных местах. Прокурор подробно процитировала выдержки из Закона «О массовых мероприятиях», о действиях, которые трактуются как противоправными, без уточнения, какое непосредственное отношение это имеет к действиями Щербича.

По версии следствия, обвиняемый приобрел и доработал предметы «для бесчинствующей толпы, организации погромов, поджогов, сопротивления законной деятельности правоохранительных органов, преступный умысел не довел до конца по независящим от него обстоятельствам» (ч. 1 ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет) и был задержан сразу после обыска.

Дома у Щербича были обнаружены дымовые шашки, петарды, «терка кустарного производства», аэрозоль со слезоточивым газом, пневматический пистолет, холостые патроны, страйкбольное оружие. Перечисленные предметы не являются огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, иначе Щербичу было бы предъявлено дополнительное обвинение (по ст. 295 УК). Кроме того, изъяли шесть наклеек с изображением «Погони», ленточку бело-красно-белого цвета, основания для изъятия не оглашаются. Напомним, в 2010 году герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, запрещенными символами ни герб, ни сочетание бело-красно-белых цветов не признаны.

Из письменных материалов дела следует, что на Щербича вышли во время компьютерной разведки — оперативники изучали «деструктивные телеграмм-каналы, где участники призывали к массовым беспорядкам, блокированию дорог, насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей». В одном из таких каналов, утверждает следствие, были обнаружены «деструктивные» сообщения с телефона Щербича и еще 66 человек, действия которых трактуют как преступные. Кроме того, по мобильному телефону зафиксировано, что обвиняемый в августе и сентябре 2020 года находился в местах, где проходили «массовые беспорядки» (район площади Бангалор, улицы Сурганова, стелы).

Сам обвиняемый в суде заявил, что вину не признает, деструктивные комментарии не оставлял, в акциях протеста участия не принимал, не задерживался и не был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

— Все эти предметы (указанные в обвинении — Прим. TUT.BY) были изъяты у меня во время обыска, — заявил Щербич. — Утром ко мне пришли сотрудники милиции, предъявили постановление о проведении обыска, спросили, есть ли запрещенные предметы, я сказал, что нет. Попросили показать, что у меня есть. Я объяснил, что занимаюсь игрой в страйкбол около 10 лет. Соответственно, у меня есть снаряжение. Я все доставал и показывал сотрудникам. Все эти предметы у меня изъяты.

— Среди изъятых предметов находится аэрозольное устройство «Пионер», которое содержит слезоточивый газ, — обратила внимание судья Анжела Костюкевич.

— Приобрел его для защиты от нападения собак, — заявил обвиняемый. — Рядом с домом лесопарковая зона, был случай, когда на нас с женой и детьми напали собаки. Поэтому я брал аэрозоль с собой. Дома он хранился в столе.

Что касается изъятых дымовых шашек, то их Щербич, по его словам, приобрел лет пять назад в одном из магазинов при распродаже армейского имущества.

— Приобреталось намного больше, большая часть была использована на страйкболе, оставшиеся лежали на балконе, — пояснил Виталий. — Петарды также применяются для имитации боевой обстановки, приобретались давно, с запасом, все не израсходовал, хранил на балконе, высоко на стеллажах, чтобы дети не дотянулись. Изъятый фитиль — это часть бытовой шашки, которая используется для дезинфекции и обработки помещения от плесени. Продается он в хозяйственном магазине. На даче хотели применить. Шашка с фитилем горит порядка 6 часов, дым дезинфицирует. Терка — кусок спичечного коробка, для воспламенения. Пневматический пистолет остался от отца, после его смерти я хранил его как память, давно не брал в руки, не знаю, рабочий ли он, пуль от него не было. Холостые патроны лет пять назад нашел во время исторической реконструкции на Линии Сталина.

В ходе допроса Щербич обратил внимание, что часть страйкбольного оружия была вообще непригодна для использования. Последние два года Виталий, по его словам, в страйкбол не играл. Тяжело перенес смерть близкого человека — было не до развлечений, плюс были финансовые затруднения. Также, отметил мужчина, в 2020 году большинство игр отменялось, участники знали, что некоторые группы страйкболистов задерживали и не хотели, чтобы правоохранители их неправильно поняли.

Отдельный вопрос — найденные «ежи» при обыске.

— В сентябре я подобрал их во дворе дома по Логойскому тракту, собрал и унес домой. Когда подобрал, не хотел выбрасывать или сдавать в милицию, потому что понял, что там остались мои отпечатки, не хотел, чтобы меня привлекли к ответственности. Знал, что их хранение не нарушает закон, а использовать не планировал.

О находке Щербич рассказал коллеге по работе.

— Мы обсуждали события в стране. И я сказал, что не все придерживаются мирных способов, показал одного «ежа», сказал, что нашел на дороге, которая ведет к ГАИ Советского района.

— Вам было известно, что на территории Минска проходили массовые беспорядки? Вы принимали в них участие? — спросила прокурор.

— Знаю, но участия в них не принимал.

— Как вы относитесь к массовым беспорядкам на территории Минска?

— Понимаю возмущение людей, но лично никогда в этом не участвовал.

— Высказывали ли вы свое отношение, возмущение действиями представителей власти?

— Не могу точно сказать.

— Вам известна ситуация с гибелью Романа Бондаренко? — спросил у обвиняемого адвокат.

— Конечно, с родственниками обсуждали — лично и по телефону. Тогда все это обсуждали.

— В ходе общения по телефону (негативные — Прим. TUT.BY) высказывания допускали? — продолжил защитник.

— Я находился в сильном эмоциональном возбуждении. Из-за разногласий с ленточками убили хорошего парня. Сначала избили, потом бросили в машину, а в больнице он умер. Тогда ни про какой криминал не говорили, все выглядело так, что закон не действует, что это может произойти с любым человеком. Крепкие выражения допускал, мне их потом предъявили на следствии — называл врагами и тварями тех, кто убил человека.

Судья уточнила у обвиняемого, в чем смысл игры в страйкбол.

— Это военно-спортивная игра, максимально приближена к реальности в плане внешнего вида, снаряжения.

Также судья спросила, можно ли получить телесные повреждения при игре. Обвиняемый рассказал о правилах безопасности, в первую очередь, о защите глаз. По его словам, при соблюдении правил, угрозы для здоровья нет, сам он за 10 лет травм не получал.

— Давайте войдем в интернет и получим информацию о травмах, которые можно получить при игре в страйкбол? — предложила Анжела Костюкевич.

— Есть люди, которые умышленно нарушают правила, в таком случае, конечно, травмы возможны, тем более при использовании «красных» шаров с близкого расстояния.

Адвокат обвиняемого обратил внимание, что в материалах дела отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Щербича, просил суд вернуть дело в прокуратуру для доработки. Однако гособвинитель настаивала на отказе в удовлетворении ходатайства, судья Костюкевич заявила, что на данной стадии не предусмотрена возможность вернуть дело прокурору.

TUT.BY будет следить за ходом и итогами процесса.