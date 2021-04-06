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В Пинском районе застрелили волка, который напал на трех женщин

06.04.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В окрестностях приграничной деревни Ласицк Пинского района застрелили волка, который покусал трех женщин, сообщает «Полесская правда».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Хищник появился на окраине деревни 5 апреля и напал на двух женщин. На крики о помощи сбежались односельчане. Мужчины с вилами помогли отбиться от волка. Вскоре агрессивный зверь объявился в самой деревне, где покусал еще одну женщину.

6 апреля зверя ликвидировали местные егери при попытке напасть на них.

Пострадавшие женщины после оказания медпомощи выписаны из больницы.

 
 
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