В Пинском районе застрелили волка, который напал на трех женщин

Источник материала: Tut.by

В окрестностях приграничной деревни Ласицк Пинского района застрелили волка, который покусал трех женщин , сообщает «Полесская правда» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Хищник появился на окраине деревни 5 апреля и напал на двух женщин. На крики о помощи сбежались односельчане. Мужчины с вилами помогли отбиться от волка. Вскоре агрессивный зверь объявился в самой деревне, где покусал еще одну женщину.

6 апреля зверя ликвидировали местные егери при попытке напасть на них.

Пострадавшие женщины после оказания медпомощи выписаны из больницы.