|
В Пинском районе застрелили волка, который напал на трех женщин
06.04.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В окрестностях приграничной деревни Ласицк Пинского района застрелили волка, который
Хищник появился на окраине деревни 5 апреля и напал на двух женщин. На крики о помощи сбежались односельчане. Мужчины с вилами помогли отбиться от волка. Вскоре агрессивный зверь объявился в самой деревне, где покусал еще одну женщину.
6 апреля зверя ликвидировали местные егери при попытке напасть на них.
Пострадавшие женщины после оказания медпомощи выписаны из больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших женщин выписали из больницы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)