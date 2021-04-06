В Слониме во дворе частного дома «варили» автомобиль: начался пожар, машина полностью сгорела

Источник материала: Tut.by

В Слониме во дворе частного полностью сгорел легковой автомобиль. Выяснилось, что машину ремонтировали и проводили электросварочные работы. В какой-то момент Renault Laguna загорелся. Вызвали пожарных, сообщает «Слонімскі веснік».



Фото: slonves.by

Все произошло днем 5 апреля во дворе одного из частных домов на улице Южной. При проведении электросварочных работ загорелся автомобиль Renault Laguna 1999 года выпуска.









Пожарные все потушили, однако в результате транспортное средство огнем уничтожено.