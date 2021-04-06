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В Слониме во дворе частного дома «варили» автомобиль: начался пожар, машина полностью сгорела
06.04.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слониме во дворе частного полностью сгорел легковой автомобиль. Выяснилось, что машину ремонтировали и проводили электросварочные работы. В какой-то момент Renault Laguna загорелся. Вызвали пожарных,
Все произошло днем 5 апреля во дворе одного из частных домов на улице Южной. При проведении электросварочных работ загорелся автомобиль Renault Laguna 1999 года выпуска.
Пожарные все потушили, однако в результате транспортное средство огнем уничтожено.
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В Слониме во дворе частного полностью сгорел легковой автомобиль.
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