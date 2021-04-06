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Сергей Румас прокомментировал информацию о переезде в Украину

06.04.2021 14:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас опроверг информацию о переезде в Украину, назвав визит в соседнюю страну рабочей поездкой.

Румас подтвердил, что он прилетел в столицу Украины, но добавил, что это рабочая поездка, а не смена места жительства.

«Никакой конспирологии — эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее. О переезде в Украину речи не идёт», — цитирует экс-премьера TUT.by.

Сергей Румас сообщил, что на данный момент его еще не утвердили в наблюдательный совет Россельхозбанка, с которым он сотрудничал со времен работы в Белгазпромбанке, но «все идет в рамках стандартных процедур».

«Буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России», — сказал Румас.

Обыски в минском доме политик не прокомментировал.

Напомним, в июне 2020 года Сергей Румас ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.

Друзей Румаса арестовали в феврале текущего года (сам он тогда был в Лондоне и Казахстане), и они до сих пор находятся под стражей.

Перед арестами друзей белорусский экс-премьер пропал и не выходил на связь, позже из Лондона Румас писал: «Я жив, не пропал». Из столицы Великобритании он уехал, потому что не смог найти приемлемую работу в одном из самых дорогих городов мира.

Вчера в интернете появилась фотография человека, похожего на Сергея Румаса, в Киеве, и информация об обысках в его доме в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас опроверг информацию о переезде в Украину, назвав визит в соседнюю страну рабочей поездкой.
 
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