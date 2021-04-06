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В Беларуси продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима
06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофилактический рейд по ж/д и автовокзалам столицы сегодня провела санитарно-эпидемиологическая служба. Совместно с представителями Минсктранса проверили пассажиров: их ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих.
Зоя Осос, завотделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "Это особенно важно в общественном транспорте, т. к. мы не знаем, кто рядом с нами находится. Заболевание может протекать в бессимптомной форме. Не всегда можно соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра. И здесь особенно важно соблюдение масочного режима".
Соблюдение масочного режима и правильное использование средств индивидуальной защиты проверяют также в метро, на объектах торговли и общественного питания. Рейды проводят ежедневно.
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Профилактический рейд по ж/д и автовокзалам столицы сегодня провела санитарно-эпидемиологическая служба. Совместно с представителями Минсктранса проверили...
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