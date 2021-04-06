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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима Профилактический рейд по ж/д и автовокзалам столицы сегодня провела санитарно-эпидемиологическая служба. Совместно с представителями Минсктранса проверили...

Профилактический рейд по ж/д и автовокзалам столицы сегодня провела санитарно-эпидемиологическая служба. Совместно с представителями Минсктранса проверили пассажиров: их ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих.Соблюдение масочного режима и правильное использование средств индивидуальной защиты проверяют также в метро, на объектах торговли и общественного питания. Рейды проводят ежедневно.