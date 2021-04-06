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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабный опрос разоблачил фейки литовской идеологии Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут стране экономический ущерб. Так считают 66 % литовцев - респондентов...

Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут стране экономический ущерб. Так считают 66 % литовцев - респондентов исследования Вильнюсского института политического анализа. Масштабный опрос разоблачил ряд фейков официальной литовской идеологии. Членство в ЕС и НАТО, оказалось, и для самих литовцев незаманчиво. 54 % граждан убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики - все диктует Брюссель". Популярно и утверждение, что взносы для НАТО лучше бы потратить на социальную сферу. К слову, 50 % отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия COVID-19 ее полностью разрушила.