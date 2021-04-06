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В Узбекистане открылась экспозиция белорусских предприятий
06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкспозиция белорусских предприятий - в Ташкенте. Стартовала международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В ней участвуют предприятия машиностроения, металлургии, энергетики, фармацевтики, химической промышленности и медицины. География экспонентов - Германия, Италия, Китай, Корея, Россия и другие. Что касается белорусского стенда, представлены перспективные инновационные модели техники и другая продукция 23-х белорусских предприятий.
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Экспозиция белорусских предприятий - в Ташкенте. Стартовала международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В ней участвуют...
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