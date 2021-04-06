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Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии
06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь окажет Сирии гуманитарную помощь более чем на миллион рублей. В арабскую республику направят лекарства, сахар, трансформаторы, грузовую и строительную технику. Доставкой правительство поручило заняться МЧС, министерствам промышленности и транспорта и коммуникаций. Помощь в передаче груза окажет наш МИД.
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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь более чем на миллион рублей. В арабскую республику направят лекарства, сахар, трансформаторы, грузовую и строительную...
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