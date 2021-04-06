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Предприниматель установил часовню на месте сгоревшей деревни в Мозырском районе
06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Мозырском районе местный предприниматель установил памятный крест, часовню и колокол в память о селе Казимировка, сгоревшем во время войны. Михаил Евжик родился в послевоенные годы, о Великой Отечественной узнал из рассказов своих близких. В память о родной бабушке, которую никогда не видел, и всех невинных жертвах Михаил инициировал создание и благоустройство памятного места. В целом в огне тогда погибли 10 его родственников. Всего сгорели 127 человек. Трагедия произошла 22 марта 1943 года - в один день с Хатынью.
Михаил Евжик, предприниматель: "Создание часовни и молельного креста пришло само по себе, никто не подсказывал, никто не наставлял. А просто душевное состояние такое. Я ж родился после войны - видимо, с молоком матери это горе вошло в меня, поэтому мы в этом мире должны помнить и, не дай бог, никогда не допускать".
В целом в годы войны в Беларуси было сожжено более 9 тысяч деревень.
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В Мозырском районе местный предприниматель установил памятный крест, часовню и колокол в память о селе Казимировка, сгоревшем во время войны. Михаил Евжик родился...
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