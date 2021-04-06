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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприниматель установил часовню на месте сгоревшей деревни в Мозырском районе В Мозырском районе местный предприниматель установил памятный крест, часовню и колокол в память о селе Казимировка, сгоревшем во время войны. Михаил Евжик родился...

В Мозырском районе местный предприниматель установил памятный крест, часовню и колокол в память о селе Казимировка, сгоревшем во время войны. Михаил Евжик родился в послевоенные годы, о Великой Отечественной узнал из рассказов своих близких. В память о родной бабушке, которую никогда не видел, и всех невинных жертвах Михаил инициировал создание и благоустройство памятного места. В целом в огне тогда погибли 10 его родственников. Всего сгорели 127 человек. Трагедия произошла 22 марта 1943 года - в один день с Хатынью.В целом в годы войны в Беларуси было сожжено более 9 тысяч деревень.