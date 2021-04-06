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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей Обманула мужа, свекра и соседей. В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей. Как сообщает МВД, в прошлом году 42-летняя жительница райцентра хотела взять...

Обманула мужа, свекра и соседей. В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей. Как сообщает МВД, в прошлом году 42-летняя жительница райцентра хотела взять быстрый займ, однако ей отказали, но предложили другой вариант. План был следующий: в салоне связи оформить рассрочку на смартфон за 4 тыс. рублей и передать его кредиторам взамен на необходимые ей 2 тыс. Клиентка согласилась. Несмотря на долги перед банками, женщине одобрили рассрочку в магазине. Сделка состоялась. Следующий договор она оформила на паспорт супруга.Сейчас известно о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек. Уголовное дело возбуждено за мошенничество в особо крупном размере.