ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей

06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Обманула мужа, свекра и соседей. В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей. Как сообщает МВД, в прошлом году 42-летняя жительница райцентра хотела взять быстрый займ, однако ей отказали, но предложили другой вариант. План был следующий: в салоне связи оформить рассрочку на смартфон за 4 тыс. рублей и передать его кредиторам взамен на необходимые ей 2 тыс. Клиентка согласилась. Несмотря на долги перед банками, женщине одобрили рассрочку в магазине. Сделка состоялась. Следующий договор она оформила на паспорт супруга.  

Сейчас известно о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек. Уголовное дело возбуждено за мошенничество в особо крупном размере.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обманула мужа, свекра и соседей. В Мозыре женщина провернула аферу на 157 тыс. рублей. Как сообщает МВД, в прошлом году 42-летняя жительница райцентра хотела взять...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дороги Минска приводят в порядок после зимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by