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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дороги Минска приводят в порядок после зимы На центральных магистралях белорусской столицы после зимы обновляют разметку. Чтобы ускорить процесс, на самых загруженных участках наносить новые полосы будут в...

На центральных магистралях белорусской столицы после зимы обновляют разметку. Чтобы ускорить процесс, на самых загруженных участках наносить новые полосы будут в ночное время. Это позволит избежать заторов. Применять будут как проверенную технологию, так и инновационные материалы.Госавтоинспекция обращает внимание водителей на проведение дорожных работ и рекомендует выбирать оптимальные маршруты.