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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сельхозорганизации Беларуси посеяли 25 % ранних яровых Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской...

Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской областей. На очереди сев кукурузы. К слову, в этом сезоне больше земель отдали под такие культуры, как сахарная свекла и гречиха. На 27 % увеличили площади для картофеля и овощей. Важную роль в агросезоне играют и предприятия, которые обеспечивают аграриев качественными семенами разных культур собственного производства.В планах аграриев получить в этом сезоне 8,5 млн тонн зерновых. А с учетом кукурузы общий каравай должен превысить 10 млн тонн.