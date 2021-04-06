ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сельхозорганизации Беларуси посеяли 25 % ранних яровых

06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской областей. На очереди  сев кукурузы. К слову, в этом сезоне больше земель отдали под такие культуры, как сахарная свекла и гречиха. На 27 % увеличили площади для картофеля и овощей. Важную роль в агросезоне играют и предприятия, которые обеспечивают аграриев качественными семенами разных культур собственного производства. 

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Озимая рожь, за исключением гибридной ржи, - это сорта белорусской селекции. 80 % зерновых - это белорусская селекция. Также и по картофелю: более 80 % садится белорусской селекцией".   

В планах аграриев получить в этом сезоне 8,5 млн тонн зерновых. А с учетом кукурузы общий каравай должен превысить 10 млн тонн.   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевчанину дали 2 года «химии» за комментарий в соцсети - его сочли оскорблением три силовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by