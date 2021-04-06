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Сельхозорганизации Беларуси посеяли 25 % ранних яровых
06.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской областей. На очереди сев кукурузы. К слову, в этом сезоне больше земель отдали под такие культуры, как сахарная свекла и гречиха. На 27 % увеличили площади для картофеля и овощей. Важную роль в агросезоне играют и предприятия, которые обеспечивают аграриев качественными семенами разных культур собственного производства.
Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Озимая рожь, за исключением гибридной ржи, - это сорта белорусской селекции. 80 % зерновых - это белорусская селекция. Также и по картофелю: более 80 % садится белорусской селекцией".
В планах аграриев получить в этом сезоне 8,5 млн тонн зерновых. А с учетом кукурузы общий каравай должен превысить 10 млн тонн.
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Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяна уже четверть общего объема ранних яровых. Тон задают сельхозорганизации Брестской и Гродненской...
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