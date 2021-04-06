В 2015 году в Псковской области двое белорусов совершили дерзкое ограбление. Их нашли и скоро отправят под суд

Источник материала: Tut.by

В 2015 году в Псковской области двое белорусов совершили дерзкое ограбление. Как их искали и нашли, рассказали в СК.



Фото: Reuters

11 января 2015 года уроженец Жлобинского района Гомельской области и уроженец Бобруйска Могилевской области вместе с неизвестными совершили разбойное нападение на частный дом в городе Опочка Псковской области. Они за несколько часов до нападения отравили охранявшую двор собаку, спрятали лица под масками и рано утром неожиданно для хозяев ворвались в их дом.

Сначала напали на хозяина, вышедшего во двор за дровами: повалили на землю, применили электрошокеры, обмотали руки и рот скотчем. Пока один из фигурантов «караулил» потерпевшего, остальные проникли в комнату его сожительницы. Пенсионерку разбудили и стали требовать у нее деньги и золото. Получив отказ, женщине связали руки скотчем, стянули ее с кровати на пол и стали бить кулаками и ногами по голове и туловищу. Затем заклеили скотчем рот, сняли с нее золотые украшения и отвели в ванную комнату. Туда же привели и мужчину.

Дома нашли и забрали деньги в разных валютах, золото, два фотоаппарата.

Российским полицейским не удалось раскрыть преступление по горячим следам. Через некоторое время у оперативников появилась информация о причастности к разбою жителей соседнего государства. В Беларусь была направлено поручение об оказании правовой помощи, в том числе для проверки по местной базе данных ДНК генотипов предполагаемых преступников — и нашли совпадение с биологическими образцами двух мужчин.

К тому моменту разыскиваемые уже сидели в колонии за другое преступление. В марте 2016 года они совершили разбойное нападение на жительницу Бобруйска и ее 79-летнего отца — инвалида по зрению. Проникнув в дом, они избили женщину, убили ее отца, а затем похитили более 30 тыс. долларов, золотые изделия и серебряные столовые приборы. В 2017 году преступников осудили: уроженца Жлобинского района к 23 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а жителя Бобруйска — к 21 году лишения свободы с конфискацией.

Теперь их будут судить и за ранее совершенное преступление в России.