Жену из белорусско-индийской пары судили за БЧБ-жалюзи. Муж-иностранец говорит, что это религиозный символ

Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье в дверь квартиры белорусско-индийской семейной пары постучала милиция, поводом стали оконные жалюзи бело-красно-белой расцветки. При этом глава семьи уверял, что такое сочетание цветов связано с его религиозной и культурной традицией. Тем не менее правоохранители забрали его жену-белоруску, а позже ее приговорили к административному аресту.



Фото предоставлено членами семьи

Уткаршу 26 лет, он родом из Индии и переехал в нашу страну в 2016 году, когда женился на своей ровеснице — белоруске Диане. Молодой человек признается, что почти не говорит по-русски, поэтому диалог ведет на английском языке, преподаванием которого он и занимается в нашей стране. По его словам, 4 апреля домой к супружеской паре пришла милиция, а его жену увезли. Оказалось, дело в белых жалюзи на окнах квартиры, которые она дополнила красной полосой посредине.

— Они (сотрудники милиции. — Прим. TUT.BY) спросили, кто их перекрасил. Моя жена сказала, что она, те ответили: «Хорошо, одевайтесь и пройдемте с нами». Она просто оделась, они сказали взять только паспорт, без телефона. Так что у нее нет с собой денег, только паспорт, и мы не могли с ней связаться. Я спросил, куда они ее забирают, и она тоже их спросила — они не ответили, только сказали: «Узнаете позже», — говорит молодой человек.

Уткарш рассказал, что это не первый визит правоохранителей к ним по поводу расцветки жалюзи: предыдущий был в конце прошлого года. При этом он подчеркивает, что никакой политической подоплеки раскраска жалюзи не имела, а связан их внешний вид с религиозными традициями его родины.

— Это были белые жалюзи, мы решили нарисовать на них красную полосу посредине. В моем случае это религиозный символ из моей культуры: такое сочетание белого и красного цветов — это символ наших богов. Я индуист, и этот символ относится к двум-трем индуистским богам. Так что мы решили покрасить жалюзи, моя жена их покрасила. Мы это сделали, и никто не жаловался. Затем в декабре прошлого года к нам пришли три милиционера. Они спрашивали об этих жалюзи. И мы сказали им, что это религиозный символ, что я иностранец, что мы пытались декорировать наш дом в соответствии с моей культурой. После этого они ушли, а через несколько дней мы получили письмо из милиции, в котором говорилось, что дело закрыто, — говорит индиец.

Такое сочетание цветов действительно используется приверженцами разных направлений индуизма при обозначении себя тилакой — особым священным знаком, чаще всего наносимым на лоб и отсылающим к некоторым богам, таким как Шива или Вишну.

Метания между РУВД и Окрестина

Когда его жену задержали в воскресенье, Уткарш позвонил ее родителям и связался с представителями некоторых инициатив для консультации. Затем все вместе они отправились в Партизанский РУВД, где им сообщили, что девушка находится в изоляторе на Окрестина, а суд над ней пройдет на следующий день, в понедельник, в 10 утра. Однако в назначенное время в суде Партизанского района близкие девушки не обнаружили информацию о предстоящем заседании.

— Мы ждали час, два, три, но все еще не было никакой информации. Так что мы позвонили в 102, там нам сказали, что она все еще на Окрестина, так что мы поехали туда. Мы спросили на входе, есть ли у них такой человек, а они ответили, что ее нет. Это была, думаю, самая безумная часть: они сказали, что у них нет такого человека! После этого мы решили, что, может быть, ее отпустили, так что мы вернулись домой ждать ее — у нее ведь не было телефона, она не могла связаться с нами, — говорит парень.

Однако через телеграм-каналы родные девушки узнали, что суд был назначен не на утро, а на вторую половину дня — заседание прошло в 15.00 и к тому времени уже закончилось. Не имея информации о приговоре, супруг девушки связался с адвокатом, а тот в свою очередь направил ходатайство, благодаря которому родные Дианы узнали, что ее судили по части 1 статьи 24.23 КоАП и дали 13 суток административного ареста.

— Мы все еще не знаем, где она — то ли на Окрестина, то ли в Жодино. Мы обсуждали, надо ли нам обжаловать это решение, но похоже, что это уже больше не имеет смысла в Беларуси.

Отец девушки вместе с зятем пытался узнать, где находится его дочь, и также рассказал о бесплодных попытках выяснить ее местонахождение то у сотрудников РУВД, то у работников изолятора на Окрестина.

— Приехали в РУВД, там сказали, что ее нет: «Езжайте в «опорку». Мы поехали туда, а там нам сказали, что десять минут назад она уехала в РУВД. Мы опять поехали обратно в РУВД. Стали просить: она у нас больная, простуженная, лекарства нужны — может, отпустите? Нам ответили, что никто ее отпускать не будет, она сегодня будет на Окрестина, завтра в десять часов будет суд, — говорит мужчина.

По его словам, выяснить хоть какую-то информацию удалось прежде всего благодаря волонтерам, а также другим родственникам задержанных, которые объясняли, как нужно действовать в подобной ситуации.

Прилетел — и через девять дней свадьба

Отец Дианы говорит, что его дочь с супругом действительно пытались оформить квартиру в рамках индийских культурных традиций, причем девушка активно в этом участвовала, занимаясь декором жилья и выискивая подходящие предметы в специализированных магазинах.

— Они всё в доме сделали в индийском стиле. Она ходит по антикварным магазинам, покупает что-то индийское и вот покрасила жалюзи. В декабре уже приходили, взяли с них показания. Она им рассказала, что они решили так все здесь красиво сделать в квартире, чтобы было все в индийском духе, что это национальные цвета. Ей прислали бумагу, что дело прекращено. Адвокат сейчас смотрел документы — там указано, что это произошло из-за отсутствия состава преступления. Тогда, в конце декабря — начале января, эти жалюзи никакого преступления не представляли. Причем они их уже должны были снять: дочка шила занавески, но заболела и не успела сшить вторую, — рассказал отец девушки.



Снимок протокола предоставлен членом семьи

Мужчина уверен, что покраска жалюзи связана исключительно с религиозными традициями мужа-иностранца, причем в объяснении в декабре пара делала на это упор. По его словам, оба решили оформить так окно после того, как вынужденно расстались на все лето: Уткарш учился в Индии и ближе к лету улетел спецрейсом на родину, чтобы сдать экзамены, которые из-за пандемии перенесли. Затем первым же рейсом, который был организован для индийских студентов, парень вернулся в Беларусь.

— Только после этого они решили это все сделать у себя в квартире — целое лето не виделись. Когда первый раз к ним приходили, они потом сказали (тоже дети, это детское у них): чего мы будем убирать — если мы уберем, то они решат, что да, действительно, мы это делали из политических целей, хотя это не так. Надо слушать родителей — вот так, — говорит отец девушки.

По его словам, молодые люди познакомились благодаря увлечению каучсерфингом — сервисом для путешествий в разные уголки мира, где участники принимают у себя дома иностранных гостей и сами ездят на таких же условиях за границу. Девушка активно участвовала в инициативе, прожила полтора месяца в Берлине, а затем через программу познакомилась с Уткаршем.

— Он сюда приехал, она его здесь водила по Беларуси. Потом она туда полетела, там с ним две недели побыла. А потом вернулась и сказала: все, я замуж. Это был стресс для меня, мы были вообще не готовы. Жена думала, что она просто прикалывается. Но все, он прилетел, дочка сказала, что он здесь останется: мол, нет другого выхода, иностранец может только до 90 дней быть тут, поэтому мы поженимся, иначе он здесь не сможет остаться. И все, через девять дней свадьба — родители, как хотите!

По словам отца, его дочь не участвовала ни в какой протестной активности. Когда стало известно о ее задержании, он до последнего надеялся, что все обойдется хотя бы штрафом, однако, по информации, которую он получил от волонтеров, именно в тот день суды по какой-то причине выносили особенно суровые приговоры.

— Но я вам скажу: они аполитичны. Кроме семьи ничего им не нужно. И никто никуда не ходил и даже не планировал. Работа, дом, собака, кот — вот и все, — говорит мужчина.