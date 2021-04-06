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Лукашенко потребовал проверить финансируемые из-за границы организации

06.04.2021 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур, потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно", - заявил глава государства во Дворце Независимости во время совещания по внешней политике.

По его словам, в ходе обсуждения хотелось бы услышать предложения, как вернуться к последовательной и проактивной политике в отношениях с Польшей.

Деструктивные структуры под боком

"Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно", - пообещал белорусский лидер, его слова привела пресс-служба.

"Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями", - отметил Лукашенко.

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
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Он укорил за недостаточную работу местные органы власти, которые позволили у себя под боком развернуть работу деструктивных структур.

Давно нужно проверить

По мнению главы государства, уже давно нужно было проверить курсы изучения языков, скаутские организации и подобные им структуры, которые получают финансирование из-за рубежа.

"И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", - поручил белорусский лидер уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Александр Лукашенко добавил, что необходимо принципиально разобраться со всеми организациями и объединениями, которые вызывают сомнения, в том числе фондами.

"Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет - значит, под нож", - обрисовал перспективы он.

Причем отметил, что это не дело, когда подобные организации работают в Беларуси, втягивают в свою деятельность молодежь и организовывают утечку мозгов за границу.

"Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", - особо подчеркнул глава государства.

Последует

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пристальное внимание белорусских властей привлекли организаторы курсов изучения языков, скаутских организаций и фондов.
 
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