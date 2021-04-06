Лукашенко поручил перерегистрировать объединения и фонды и объяснил, кого «под нож», а кого «терпеть»

Источник материала: Tut.by

«Разобраться принципиально» со всеми «сомнительными объединениями и учреждениями» и провести их перерегистрацию. Такое поручение дал Лукашенко присутствующим на совещании по вопросам оптимизации сети загранучреждений. Об этом сообщает пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Лукашенко обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых «под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».

— Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите, — дал он поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Он также подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально.

— Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит под нож, — потребовал Лукашенко. — Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто.