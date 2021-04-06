На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет». Он считает, что ему повезло

Источник материала: Tut.by

25 марта Иван вместе с другом шел по улице Веры Хоружей в Минске. В рюкзаке у них были две упаковки леденцов от «Коммунарки». В какой-то момент, вспоминает Иван, к ним подошли сотрудники силовых структур, попросили пройти «для разбирательства по поводу кражи мобильного телефона» и доставили в РУВД. Там на них составили два протокола: один — за неповиновение, второй — «за пикетирование путем раздачи конфет в БЧБ-обертке». В итоге Иван шесть суток провел на Окрестина, но считает, что ему все равно очень сильно повезло.



Фото: TUT.BY

По словам Ивана, все произошло около торгового центра «Силуэт» на улице Веры Хоружей в Минске. В тот день, 25 марта, он вместе с другом шел в ТЦ, но тот оказался уже закрыт. В рюкзаке у друга лежали две упаковки леденцов со вкусом барбариса от «Коммунарки».

— Мой друг угостил какую-то свою знакомую этими конфетами. После этого к нам подошли сотрудники в форме, сказали «здравствуйте, пройдемте» и отвезли в РУВД — якобы для разбирательства по поводу кражи мобильного телефона. Вместе с нами рандомно задержали еще одного парня. Кто он — не знаю, зовут Женей. Мы прошли в спецтранспорт, нас отвезли в РУВД, завели в полуподвальное помещение, где на тот момент находилось восемь человек. В том числе девушка, которую задержали за белые носки с красной полосой.

Иван рассказывает, что в РУВД на них с другом составили по два административных протокола. Один — по статье 24.23 КоАП — «за пикетирование путем раздачи конфет в БЧБ-обертке», второй — по статье 24.3 КоАП — за то, что они якобы пытались убежать, чем оказали неповиновение сотрудникам при исполнении служебных обязанностей.



В руках у Ивана были вот эти конфеты. Молодой человек говорит, что купил их, не задумываясь, что такое цветовое сочетание может привлечь внимание. Фото с сайта shop. green-market.by

На следующий день, 26 марта, рассказывает Иван, над ним прошел суд, который отправил оба протокола на доработку, но из ИВС на Окрестина его не отпустили.

К моменту, когда истекали 72 часа после задержания, на молодых людей составили новые протоколы — уже по статье 19.1 КоАП — за то, что они «из хулиганских побуждений в РУВД устроили скандал».

Друг Ивана свою вину признал и отправился на 13 суток в Жодино. Иван отрицал, что такое было, в итоге суд назначил ему трое суток ареста, которые к моменту разбирательства уже истекли. В сумме молодой человек провел на Окрестина шесть дней.

— Я рассказал все, как было, что никакого скандала мы не устраивали. И время в протоколе не совпадало с тем, что говорил на суде свидетель. Не знаю, везение это или нет, что меня просто так задержали, но, с другой стороны, не дали 30 суток, как могли бы, а только трое. Просто хотел бы поделиться своей историей, чтобы люди не теряли веру в себя, — говорит Иван.