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На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет». Он считает, что ему повезло
06.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 марта Иван вместе с другом шел по улице Веры Хоружей в Минске. В рюкзаке у них были две упаковки леденцов от «Коммунарки». В какой-то момент, вспоминает Иван, к ним подошли сотрудники силовых структур, попросили пройти «для разбирательства по поводу кражи мобильного телефона» и доставили в РУВД. Там на них составили два протокола: один — за неповиновение, второй — «за пикетирование путем раздачи конфет в БЧБ-обертке». В итоге Иван шесть суток провел на Окрестина, но считает, что ему все равно очень сильно повезло.
По словам Ивана, все произошло около торгового центра «Силуэт» на улице Веры Хоружей в Минске. В тот день, 25 марта, он вместе с другом шел в ТЦ, но тот оказался уже закрыт. В рюкзаке у друга лежали две упаковки леденцов со вкусом барбариса от «Коммунарки».
— Мой друг угостил какую-то свою знакомую этими конфетами. После этого к нам подошли сотрудники в форме, сказали «здравствуйте, пройдемте» и отвезли в РУВД — якобы для разбирательства по поводу кражи мобильного телефона. Вместе с нами рандомно задержали еще одного парня. Кто он — не знаю, зовут Женей. Мы прошли в спецтранспорт, нас отвезли в РУВД, завели в полуподвальное помещение, где на тот момент находилось восемь человек. В том числе девушка, которую задержали за белые носки с красной полосой.
Иван рассказывает, что в РУВД на них с другом составили по два административных протокола. Один — по статье 24.23 КоАП — «за пикетирование путем раздачи конфет в БЧБ-обертке», второй — по статье 24.3 КоАП — за то, что они якобы пытались убежать, чем оказали неповиновение сотрудникам при исполнении служебных обязанностей.
На следующий день, 26 марта, рассказывает Иван, над ним прошел суд, который отправил оба протокола на доработку, но из ИВС на Окрестина его не отпустили.
К моменту, когда истекали 72 часа после задержания, на молодых людей составили новые протоколы — уже по статье 19.1 КоАП — за то, что они «из хулиганских побуждений в РУВД устроили скандал».
Друг Ивана свою вину признал и отправился на 13 суток в Жодино. Иван отрицал, что такое было, в итоге суд назначил ему трое суток ареста, которые к моменту разбирательства уже истекли. В сумме молодой человек провел на Окрестина шесть дней.
— Я рассказал все, как было, что никакого скандала мы не устраивали. И время в протоколе не совпадало с тем, что говорил на суде свидетель. Не знаю, везение это или нет, что меня просто так задержали, но, с другой стороны, не дали 30 суток, как могли бы, а только трое. Просто хотел бы поделиться своей историей, чтобы люди не теряли веру в себя, — говорит Иван.
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На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет». Он считает, что ему повезло
25 марта Иван вместе с другом шел по улице Веры Хоружей в Минске. В руках у них были две упаковки леденцов от «Коммунарки». В какой-то момент, вспоминает Иван, к ним...
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