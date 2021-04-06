Жених и невеста, сотрудник ЗАГСа и конвой. Как невеста готовилась к свадьбе с политзаключенным в СИЗО

Источник материала: Tut.by

«Конечно, я не так себе представляла свою свадьбу», — говорит Вероника. 31 марта она вышла замуж за политзаключенного. Евгению уже дали четыре года лишения свободы, но Веронику это не остановило: «Какая бы не была ситуация, я до конца буду со своим человеком». Фотограф Павел Кричко снял , как Вероника и Женя встретились в суде и как невеста готовилась к росписи.

— Мы познакомились с Женей в прошлом году, — рассказывает Вероника. — Я снимала комнату в квартире, в соседнюю заехал парень, и я решила съезжать. Позже вернулась за своим котом, а с тем парнем по соседству уже жил Женя, так и познакомились.





Евгений по договору подряда работал на стройках. Вероника через некоторое время вынужденно вернулась на ту съемную квартиру, между молодыми людьми завязались романтические отношения. Супруга описывает Женю как спокойного и рассудительного парня, проблем с законом у него не было. Спрашиваем, как он воспринимал события, которые происходили в стране?





— Наверное, все были одного мнения: один за всех и все за одного, — говорит она. — Сказать, что он был в стороне, я не могу. Если он видит, что все (выходят на протесты — Прим. TUT.BY), то и он шел. Политикой интересовался, владел информацией. 11 октября ему позвонил друг, предложил сходить на марш. Женя сначала отказывался, хотел провести время со мной, но все-таки пошел. Встретился с другом на Немиге, они пообедали, увидели толпу и пошли с людьми в сторону Пушкинской. Я периодически ему звонила, спрашивала, все ли нормально. Он вернулся домой, рассказывал мне, только что попал на видео, где парни не дают задержать человека. 15 октября он поехал на работу, по дороге домой зашел в магазин, на выходе его задержали.





За те несколько месяцев, пока Женя был в СИЗО, Вероника поддерживала его письмами, носила передачи и даже получила разрешение на свидание.

— Честно скажу, первая встреча была очень волнительная, — вспоминает она. — Ты не знаешь, куда тебя поведут, что тебя ожидает. И потом видишь, как в фильме, это стекло, два телефона, смотришь на любимого человека, а страшно, забываешь, что хотела сказать. Не передать словами, насколько это волнительно.





Предложение выйти замуж Женя сделал в письме. Вероника говорит, понимала, что к этому идет, поэтому разузнала, как все организовать в СИЗО и в ответном письме прислала бланк для заявления. На оформление всех бумаг и разрешений ушло около двух месяцев.





— Я была на суде, слышала, в чем его обвиняют, что он отвечает, — отмечает девушка. — Знаю, что Женя жалеет, что принял участие в том марше, но никакого насилия с его стороны не было, это и на видео видно, в суде просматривалось. Считаю, что его вина не доказана, что наказание несправедливое, тем более такой срок — 4 года колонии.

По версии следствия, Евгений и другие фигуранты дела не позволили силовикам задержать мужчину, вступили с ними в стычку, выбили стекло в служебной машине, приняли участие в действиях, которые нарушают общественный порядок. Евгений в суде заявил: «Ничего не нарушал, противоправных действий не совершал».





На момент росписи жених и невеста уже знали, что прокурор запросил Жене 4 года лишения свободы. И по словам Вероники, оба понимали: скорее всего, столько суд и даст.

— Я своих в беде не бросаю, какая бы не была ситуация, я до конца буду со своим человеком, — так Вероника отвечает на вопрос, были ли у нее сомнения насчет регистрации брака.





В ЗАГСе желанию девушки не удивились, сказали, что такие случаи бывают, а в последнее время все чаще.





— Работник ЗАГСа сказала, что можно не наряжаться, быть просто в брюках и кофточке, но я решила, что нужно быть нарядной. Попросила знакомую девочку сделать мне прическу, макияж, была в белом платье. Мне хотелось порадовать и себя, и Женю.





Регистрация брака в СИЗО занимает минут 20. Присутствуют жених и невеста, сотрудник ЗАГСа и конвой.





— Нам разрешили подержаться за руки, а потом дали пять минут пообщаться, — говорит Вероника. — Женя очень волновался. Кольцами обменяться нам не дали, да и какой смысл, ему там нельзя носить кольцо.





После росписи Вероника поехала в родной город, чтобы поменять документы — она взяла фамилию мужа. Говорит, родители поддержали ее. Что будет дальше? Вероника и Женя надеются, что ему все-таки не придется отсидеть весь срок, который назначил суд.





— Главное, что Женя чувствует мою поддержку. И поддержку других людей тоже, которые ему пишут, отправляют передачи. Это очень важно.