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В Минской области посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых
06.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАграрии Минской области продолжают весенние полевые работы. На сегодня посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых. Тон задают сельхозорганизации Солигорского, Любанского, Клецкого, Копыльского районов. На очереди - сев кукурузы. Кстати, в этом году больше земель отдали под сахарную свеклу и гречиху. На 27% планируют увеличить площади для выращивания картофеля и овощей. Важная роль у элитных хозяйств - предприятий, которые обеспечивают других аграриев качественными семенами разных культур собственного производства.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Озимая рожь, за исключением гибридной ржи, это сорта белорусской селекции. 80% зерновых - это белорусская селекция. Также и по картофелю: более 80% садится белорусской селекции".
Отметим, сельхозпредприятия центрального региона в этом году планируют собрать зерновых вместе с кукурузой более 2 млн тон.
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Аграрии Минской области продолжают весенние полевые работы. На сегодня посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых. Тон задают сельхозорганизации...
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