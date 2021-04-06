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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых Аграрии Минской области продолжают весенние полевые работы. На сегодня посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых. Тон задают сельхозорганизации...

Аграрии Минской области продолжают весенние полевые работы. На сегодня посеяно 15% ранних яровых зерновых и зернобобовых. Тон задают сельхозорганизации Солигорского, Любанского, Клецкого, Копыльского районов. На очереди - сев кукурузы. Кстати, в этом году больше земель отдали под сахарную свеклу и гречиху. На 27% планируют увеличить площади для выращивания картофеля и овощей. Важная роль у элитных хозяйств - предприятий, которые обеспечивают других аграриев качественными семенами разных культур собственного производства.Отметим, сельхозпредприятия центрального региона в этом году планируют собрать зерновых вместе с кукурузой более 2 млн тон.