Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артур Зельский о важности сохранения исторической памяти Нужно ли банить за экстремистский контент, и как противодействовать деструктивной информации, которая нарушает историческую канву, если в деле замешано...

Нужно ли банить за экстремистский контент, и как противодействовать деструктивной информации, которая нарушает историческую канву, если в деле замешено равнодушие, основное на незнании? Осознает ли молодежь весь ужас войны? Своим мнением в студии проекта "Скажинемолчи" поделился директор мемориального комплекса "Хатынь". На собственном примере Артур Зельский рассказал о военной драме своей семьи, сокрушительности фашистского режима и пионерах-героях, которые приближали общую Победу.Действительно ли Хатынь сожгли в отместку за смерть фаворита Гитлера? Почему в мемориальном комплексе считают нелепым интерактивные игры в войну, и какой процент информации о выжженной земле сегодня доступен? Все ответы на официальном YouTube "Беларусь 1". Подписывайтесь на телеграм-канал "Скажинемолчи". Оставляйте свои комментарии и становитесь инициаторами тем для обсуждения.