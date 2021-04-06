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Артур Зельский о важности сохранения исторической памяти
06.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНужно ли банить за экстремистский контент, и как противодействовать деструктивной информации, которая нарушает историческую канву, если в деле замешено равнодушие, основное на незнании? Осознает ли молодежь весь ужас войны? Своим мнением в студии проекта "Скажинемолчи" поделился директор мемориального комплекса "Хатынь". На собственном примере Артур Зельский рассказал о военной драме своей семьи, сокрушительности фашистского режима и пионерах-героях, которые приближали общую Победу.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса "Хатынь": "Когда мы говорим о Хатыни, мы забываем другие деревни, и их не просто сотни, их тысячи. О чем надо всегда говорить, как мне кажется, и в Хатыни, и в Тростенце - о возмездии, о том, какое возмездие постигло карателей. Далеко ведь не всех настигло наказание, многие абсолютно избежали, прекрасно себя чувствовали жив в иммиграции и умерли так сказать в своих постелях, некоторые вроде того же майора Кернера. Нам вообще не известно, как его судьба сложилась. Вот эти два момента очень важны и исследователю, и людям, чтобы они осознавали, что не просто погибли мирные люди, дети, но и что карателей, палачей настигло возмездие".
Действительно ли Хатынь сожгли в отместку за смерть фаворита Гитлера? Почему в мемориальном комплексе считают нелепым интерактивные игры в войну, и какой процент информации о выжженной земле сегодня доступен? Все ответы на официальном YouTube "Беларусь 1". Подписывайтесь на телеграм-канал "Скажинемолчи". Оставляйте свои комментарии и становитесь инициаторами тем для обсуждения.
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Нужно ли банить за экстремистский контент, и как противодействовать деструктивной информации, которая нарушает историческую канву, если в деле замешано...
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