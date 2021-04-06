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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установлены очередные пользователи соцсетей, оскорбившие сотрудников милиции Как сообщает МВД, один из комментаторов - житель Лепеля. Свое негативное послание он адресовал начальнику ИДН Березовского РОВД. Следователи дали правовую оценку...

Как сообщает МВД, один из комментаторов - житель Лепеля. Свое негативное послание он адресовал начальнику ИДН Березовского РОВД. Следователи дали правовую оценку действиям автора постов и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Еще двое - родом из Оршанского района, они посягнули на честь и достоинство инспектора ГАИ из Ганцевичей.