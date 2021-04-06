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Установлены очередные пользователи соцсетей, оскорбившие сотрудников милиции
06.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак сообщает МВД, один из комментаторов - житель Лепеля. Свое негативное послание он адресовал начальнику ИДН Березовского РОВД. Следователи дали правовую оценку действиям автора постов и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Еще двое - родом из Оршанского района, они посягнули на честь и достоинство инспектора ГАИ из Ганцевичей.
Роман Садковский, замначальника отдела главного управления собственной безопасности МВД Беларуси по Витебской области: "Все установленные лица оправдывают свои действия "сильными эмоциями", что, естественно, не освобождает их от ответственности. В связи с этим правоохранители в очередной раз призывают пользователей социальных сетей воздерживаться от таких противоправных действий, за которые законодательством предусмотрена уголовная ответственность".
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Как сообщает МВД, один из комментаторов - житель Лепеля. Свое негативное послание он адресовал начальнику ИДН Березовского РОВД. Следователи дали правовую оценку...
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