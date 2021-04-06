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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На трассе М6 задержали нетрезвого бесправника Решил уехать от правоохранителей, но погоня продлилась несколько минут. Нетрезвого бесправника задержали на трассе М6 сотрудники департамента охраны. Наряд...

Решил уехать от правоохранителей, но погоня продлилась несколько минут. Нетрезвого бесправника задержали на трассе М6 сотрудники департамента охраны. Наряд специального взвода милиции заметил на оживленной трассе авто. Машина виляла из стороны в сторону. Сотрудники охраны требовали остановиться водителя, но тот лишь ускорился. Впрочем, уже в скором времени подозрительную машину остановили. За рулем оказался 25-летний житель Гродненского района, который вместе с друзьями возвращался после застолья. Прав у мужчины не было - он был лишен за пьяную езду. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.