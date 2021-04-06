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К правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском

06.04.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К известной белорусской правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском. Об этом сообщили ее коллеги по Human Constanta.


Фото из Facebook Эниры Броницкой

Как сообщается, к юристу Энире Броницкой пытаются попасть в квартиру с обыском. Она находится там с двумя детьми, ей отключили электричество. До этого обыск прошел в квартире родителей женщины — по месту ее прописки.

Энира Броницкая — известная белорусская правозащитница, сотрудница правозащитной организации Human Constanta. Она стала первой женщиной, признанной политзаключенной в Беларуси — это произошло в период президентской избирательной кампании 2006 года. Тогда она обвинялась в деятельности от имени незарегистрированной организации и провела в заключении около полугода.

Напомним, накануне были задержаны трое членов общественного объединения «Звено» Наталья Тренина, Татьяна Гацура-Яворская и Юлия Семенченко. По имеющейся информации, это может быть связано с уголовным делом по статье о финансировании массовых беспорядков.

Также 6 апреля Александр Лукашенко на совещании по вопросам оптимизации сети загранучреждений потребовал принципиально разобраться со всеми «сомнительными объединениями и учреждениями» и провести их перерегистрацию. По его словам, еще ранее следовало проверить деятельность различных организаций и структур, финансируемых из-за рубежа, в том числе языковых курсов и скаутских объединений.

 
 
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До этого обыск провели по месту прописки Броницкой - в квартире ее родителей.
 
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