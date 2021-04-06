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К правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском
06.04.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К известной белорусской правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском. Об этом сообщили ее коллеги по Human Constanta.
Как сообщается, к юристу Энире Броницкой пытаются попасть в квартиру с обыском. Она находится там с двумя детьми, ей отключили электричество. До этого обыск прошел в квартире родителей женщины — по месту ее прописки.
Энира Броницкая — известная белорусская правозащитница, сотрудница правозащитной организации Human Constanta. Она стала первой женщиной, признанной политзаключенной в Беларуси — это произошло в период президентской избирательной кампании 2006 года. Тогда она обвинялась в деятельности от имени незарегистрированной организации и провела в заключении около полугода.
Напомним, накануне были
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До этого обыск провели по месту прописки Броницкой - в квартире ее родителей.
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