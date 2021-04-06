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Теле- и радиовещание временно отключат в Витебской области

06.04.2021 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 6 апр – Sputnik. Практически в течение всего месяца на территории разных районов Витебской области будут периодически отключать теле- и радиовещание, сообщили в Витебском облисполкоме.

Первым районом, где временно не будет телевидения, станет Городокский: там 6 апреля с 10:00 до 16:00 будет перерыв в вещании основного пакета ТВ-каналов, в том числе Zala ТВ. Также будет перерыв в вещании некоторых радиостанций. С 9 утра до трех часов дня перерыв запланирован и на территории Браславского района.

7 апреля с 09:00 до 16:00 телевизор не смогут посмотреть жители Ушачского, Миорского, Глубокского, Полоцкого и Лепельского районов. Там так же отключат основные каналы и Zala ТВ.

9 апреля с 10 утра до четырех часов дня перерыв в теле- и радиовещании будет на территории Лиозненского, Полоцкого и Россонского районов, 13 апреля – с 10:00 до 16:00 - перерыв опять в Миорском и Городокском районах.

Полный список районов и время отключения в них телевещания размещен на сайте Витебского облисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщили в Витебском облисполкоме, радио- и телевещание будут отсутствовать в связи с профилактическими работами.
 
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