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50-летний минчанин похитил шлагбаумы у фирмы, где раньше работал

06.04.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

50-летний минчанин похитил шлагбаумы у фирмы, где он раньше работал. На него возбудили уголовное дело. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В столичной фирме похитили два шлагбаума, представители компании написали по этому поводу заявление в милицию.

Выяснилось, что это сделал 50-летний бывший работник фирмы. Он приехал на своей машине к месту, где были шлагбаумы и похитил две стрелы, а потом демонтировал два шлагбаума, погрузил их в багажник и увез в свой офис. Мужчина объяснил это обидой на бывшего работодателя.

Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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50-летний минчанин похитил шлагбаумы у фирмы, где он раньше работал. На него возбудили уголовное дело. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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