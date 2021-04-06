50-летний минчанин похитил шлагбаумы у фирмы, где раньше работал

Источник материала: Tut.by

50-летний минчанин похитил шлагбаумы у фирмы, где он раньше работал. На него возбудили уголовное дело. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В столичной фирме похитили два шлагбаума, представители компании написали по этому поводу заявление в милицию.

Выяснилось, что это сделал 50-летний бывший работник фирмы. Он приехал на своей машине к месту, где были шлагбаумы и похитил две стрелы, а потом демонтировал два шлагбаума, погрузил их в багажник и увез в свой офис. Мужчина объяснил это обидой на бывшего работодателя.

Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, возбуждено уголовное дело.