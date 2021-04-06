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ГАИ усилила контроль на дорогах за двухколесным транспортом
06.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и велосипедистов. Трудностей добавляет и переменчивая апрельская погода с дождем и мокрым снегом. Госавтоинспекция предупреждает: водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными.
А участникам дорожного движения на двухколесном транспорте строго выполнять правила.
Внимание инспекторов и к владельцам скутеров. Чаще всего это юные участники дорожного движения. Им рекомендуют осторожно передвигаться по тротуарам и велодорожкам и не выезжать на проезжую часть на большой скорости.
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С наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и...
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