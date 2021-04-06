ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ усилила контроль на дорогах за двухколесным транспортом

06.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и велосипедистов. Трудностей добавляет и переменчивая апрельская погода  с дождем и мокрым снегом. Госавтоинспекция предупреждает: водителям и пешеходам надо быть  особенно внимательными. 

А участникам дорожного движения на двухколесном транспорте  строго выполнять правила.

Внимание инспекторов  и к владельцам скутеров. Чаще всего это юные участники дорожного движения. Им рекомендуют осторожно передвигаться по тротуарам и велодорожкам и не выезжать на проезжую часть на большой скорости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жених и невеста, сотрудник ЗАГСа и конвой. Как невеста готовилась к свадьбе с политзаключенным в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by