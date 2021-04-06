Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ усилила контроль на дорогах за двухколесным транспортом С наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и...

С наступлением тепла стартовал и сезон двухколесного транспорта. Возросла опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и велосипедистов. Трудностей добавляет и переменчивая апрельская погода с дождем и мокрым снегом. Госавтоинспекция предупреждает: водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными.А участникам дорожного движения на двухколесном транспорте строго выполнять правила.Внимание инспекторов и к владельцам скутеров. Чаще всего это юные участники дорожного движения. Им рекомендуют осторожно передвигаться по тротуарам и велодорожкам и не выезжать на проезжую часть на большой скорости.