Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стартовал поэтический марафон к 100-летию БГУ Поэтический марафон к 100-летию вуза. Абитуриенты, студенты, сотрудники и выпускники разных лет могут поздравить Белгосуниверситет в формате видеооткрыток. Для...

Поэтический марафон к 100-летию вуза. Абитуриенты, студенты, сотрудники и выпускники разных лет могут поздравить Белгосуниверситет в формате видеооткрыток. Для этого необходимо прочитать на камеру стихотворение, посвященное БГУ, собственного сочинения или уже написанное.Поэтические ролики разместят в социальных сетях и будут транслировать до октября, когда и состоится кульминация празднования векового юбилея вуза.