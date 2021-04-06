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Стартовал поэтический марафон к 100-летию БГУ
06.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоэтический марафон к 100-летию вуза. Абитуриенты, студенты, сотрудники и выпускники разных лет могут поздравить Белгосуниверситет в формате видеооткрыток. Для этого необходимо прочитать на камеру стихотворение, посвященное БГУ, собственного сочинения или уже написанное.
Анастасия Евтушкевич, студентка филологического факультета БГУ: "На сайте БГУ, на сайте филологического факультета, есть пост, где написана вся подробная информация и также прикреплена Google-форма, там есть почта, на которой можно задавать вопросы. Мы проводим съемку сами, те, кто находится в городе Минске, согласовываем дату, время, сами проводим монтаж. Те, кто находится за рубежом или в отдаленных уголках Беларуси, мы ждем ваши видеоролики".
Поэтические ролики разместят в социальных сетях и будут транслировать до октября, когда и состоится кульминация празднования векового юбилея вуза.
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Поэтический марафон к 100-летию вуза. Абитуриенты, студенты, сотрудники и выпускники разных лет могут поздравить Белгосуниверситет в формате видеооткрыток. Для...
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