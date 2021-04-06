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Девушки в бело-красно-белых одеждах прогулялись по проспекту Победителей

06.04.2021 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставшие традиционными прогулки девушек в бело-красно-белой одежде и с зонтиками национальной расцветки продолжаются в Минске. На этот раз около полутора десятков девушек в БЧБ осваивали городское пространство под лозунгом «Я гуляю!» в прогулке по проспекту Победителей. Напомним, что такие прогулки стали еженедельными и продолжаются уже более четырех месяцев.










 
Теги: Минск
 
 
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Ставшие традиционными прогулки девушек в бело-красно-белой одежде и с зонтиками национальной расцветки продолжаются в Минске. На этот раз около полутора десятков...
 
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