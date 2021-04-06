Источник материала: БT

Спецслужбы и дипломаты Эстонии могли быть причастны к шпионскому скандалу, о котором рассказали наши коллеги с ОНТ в нашумевших фильмах "Манкурты". Это стало известно из показаний одного из фигурантов дела Вячеслава Сидоракина,

давнего друга сбежавшего в Литву Игоря Макара. Сидоракин сейчас в следственном изоляторе. В ходе операции у него и его сообщников обнаружили 3 тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В Гомеле, Минске и Минском районе изъято стрелковое оружие, в том числе для бесшумной стрельбы, около 10 тысяч патронов, гранаты, мины, взрывчатка.

Напомним, один из главных фигурантов истории - Игорь Макар - сбежавший силовик, работающий на иностранную разведку. За последние полгода он пытался через иностранные спецслужбы обеспечить вывоз за рубеж сотрудника белорусского КГБ с секретным архивом. Но благодаря слаженным действиям белорусской контрразведки этим планам не суждено было сбыться. Спецоперация под названием "Манкурты" закончилась задержанием основных участников, сейчас они дают показания. Следствие продолжается.

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