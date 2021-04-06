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30-летняя история олимпийских побед на фотовыставке в Минске

06.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Страна должна знать своих героев в лицо, в том числе и тех, кто прославляет Беларусь на международных спортивных аренах. В юбилейный год Национального олимпийского комитета в одном из торгово-развлекательных центров столицы разместилась фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед". Здесь представлены абсолютно все белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр - запечатлены ярчайшие мгновения нашей истории. Начиная с 1992 года, атлеты из Беларуси завоевали 96 наград на Играх четырехлетия, из них 20 - высшей пробы.

Кстати, экспозиция будет дополняться фотографиями с участием белорусских спортсменов на Европейских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях и юношеских Олимпийских играх. Организаторы не сомневаются - работы пробудят у посетителей патриотические чувства. Ведь на крупных международных стартах спортсмены представляют прежде всего страну.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси: "Наверное, в нынешнее время вот этого не хватает, именно патриотизма, именно того вот, что было. Потому что за новым веянием, которое, я думаю, все понимают, о чем я говорю, как-то уже начали затираться эти моменты, поэтому мы и это в том числе хотели бы показать. Нельзя забывать то, что произошло, и то, что вписано в историю".

Ксения Санкович, двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике: "Ты выступаешь не только за себя, не только за свою команду, а ты представляешь свою страну на международной арене. И вот в данный момент весь мир смотрит это, видит и, конечно, ты должен показать все лучшее. Когда ты уже на пьедестале, то ты чувствуешь, что все-таки ты сделал то, что должен был сделать".

Совсем скоро экспозиции можно будет увидеть и в общественных местах Минска. Например, в парке Победы, на площади Свободы, алее славы "Минск-Арены" и других.

 
Теги: Минск
 
 
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Страна должна знать своих героев в лицо, в том числе и тех, кто прославляет Беларусь на международных спортивных аренах. В юбилейный год Национального олимпийского...
 
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