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ВОЗ против обязательных паспортов вакцинации для поездок
06.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тема дискриминации касается и введения паспортов вакцинации при международных поездках. Против такого шага выступает Всемирная организация здравоохранения и отмечает, что количество препаратов в мире ограничено, требование обязательной вакцинации связано именно с риском "дискриминации в отношении людей, которые не смогли сделать прививку по той или иной причине". Пока не до конца ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции, подчеркивают специалисты ВОЗ.
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Тема дискриминации касается и введения паспортов вакцинации при международных поездках. Против такого шага выступает Всемирная организация здравоохранения и...
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