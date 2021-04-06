Нового министра информации представили представили коллективу и ведомству

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Выстроить ценностные ориентиры в воспитании молодого поколения, навести порядок на информационном поле и сформировать четкую стратегию в условиях информационной войны. Такие задачи накануне были поставлены Президентом перед новым министром информации. Сегодня Владимира Перцова представили коллективу и ведомству. Последние 10 лет он руководил представительством телерадиокомпании "Мир" в Минске. До министерской должности более 20 лет работал в журналистике. Награжден российским орденом Дружбы и белорусским орденом Франциска Скорины за вклад в развитие национальной журналистики и создание единого информпространства.