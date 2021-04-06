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Прогноз погоды на 7 апреля
06.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью и утром местами по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега.
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Погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью и утром местами по юго-востоку...
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