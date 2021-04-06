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Верблюжонок родился в Минском зоопарке
06.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДолгожданное пополнение. Верблюжонок родился в минском зоопарке. Для родителей - Яшми и Васи - это первенец. Его рождения взрослые верблюды ждали больше 13 месяцев. Малышка по прозвищу Виктория чувствует себя хорошо, быстро набирает вес, охотно проводит время в открытом вольере - ловит весенние лучи.
Недавно в зоопарке также родились и три козочки. Пока они осваиваются в закрытых вольерах, но уже скоро познакомиться с ними смогут и посетители зоопарка.
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Долгожданное пополнение. Верблюжонок родился в минском зоопарке. Для родителей - Яшми и Васи - это первенец. Его рождения взрослые верблюды ждали больше 13 месяцев....
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