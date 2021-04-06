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В Минске снимают байопик о Мулявине. Закулисье съемочной площадки

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скоро мы увидим в кадре  ожившую историю легендарного песняра. В Минске снимают байопик о Мулявине. 416 минут новой драмы "За полчаса до весны" готовит белорусско-российская команда. Уже отснято детство Мулявина, за достоверностью следят близкие самого артиста. Со съемочной площадки  репортаж Лидии Заблоцкой. 

Время, когда даже не задумывались о социальной дистанции и масочном режиме в зрительных залах. Конец 50-х  здесь, на съемочной площадке. Как раз за моей спиной Мулявин впервые начинает репетировать со своей будущей женой Лидией Кармальской. Только не в Томской филармонии, а сегодня здесь, в центральном Доме офицеров.

Съемка, начали!

Это сегодня из зрителей  только две кинокамеры и десятки сценических лучей. Остальное же максимально отдалили на полвека назад. Репетиционный процесс. Зал пуст. Кармальская мастерски свистит, Мулявин, кстати, на 3 года ее младше,  аккомпанирует. Перед каждым "Съемка, начали!"  пошаговый эмоциональный прогон. 
"Возрожденный" Мулявин  тоже с российским паспортом. В роли пока еще обычного паренька с Уралмаша, подыгрывающего остальным артистам,  22-летний Глеб Калюжный. Московский рэпер и  с 2015 года  актер. Сегодня в тренде у молодежи: 2 миллиона просмотров на YouTube и армия инстаграмных поклонников. Из последних больших киноработ - в молодежном сериале о буллинге "Новенький". Историческое кино  первое в портфолио.

В Минске снимают байопик о Мулявине. Закулисье съемочной площадки


Молодость Мулявина в кадре глазами российского режиссера Оксаны Барковской

Мастер телевизионных документальных лент. Она уже рассказывала миллионной аудитории о трагедии в "Норд-Осте", Беслане и Чечне. А сейчас многократный обладатель ТЭФИ вдохновлялась "Июльским дождем" Хуциева и "Девушкой без адреса", чтобы в байопике  за 21 актерскую смену  подчеркнуть эстетику советского времени. 

Закончить съемки планируют в мае 

На прошлой неделе съемочная группа уже зафиксировала сложные роды Кармальской,  эпизод сняли в Борисове. Далее  армейский период Мулявина и творческий развод с Кармальской. Закончить съемки планируют в мае. Тогда же раскроют и интригу, кто споет мулявинским тембром уже в составе киношных "Песняров".

Cто лет БССР. Владимир Мулявин

Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет
 
Теги: Минск
 
 
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Скоро мы увидим в кадре  ожившую историю легендарного песняра. В Минске снимают байопик о Мулявине. 416 минут новой драмы "За полчаса до весны" готовит...
 
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