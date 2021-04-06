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В Минске снимают байопик о Мулявине. Закулисье съемочной площадки
06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСкоро мы увидим в кадре ожившую историю легендарного песняра. В Минске снимают байопик о Мулявине. 416 минут новой драмы "За полчаса до весны" готовит белорусско-российская команда. Уже отснято детство Мулявина, за достоверностью следят близкие самого артиста. Со съемочной площадки репортаж Лидии Заблоцкой.
Время, когда даже не задумывались о социальной дистанции и масочном режиме в зрительных залах. Конец 50-х здесь, на съемочной площадке. Как раз за моей спиной Мулявин впервые начинает репетировать со своей будущей женой Лидией Кармальской. Только не в Томской филармонии, а сегодня здесь, в центральном Доме офицеров.
Съемка, начали!Это сегодня из зрителей только две кинокамеры и десятки сценических лучей. Остальное же максимально отдалили на полвека назад. Репетиционный процесс. Зал пуст. Кармальская мастерски свистит, Мулявин, кстати, на 3 года ее младше, аккомпанирует. Перед каждым "Съемка, начали!" пошаговый эмоциональный прогон.
"Возрожденный" Мулявин тоже с российским паспортом. В роли пока еще обычного паренька с Уралмаша, подыгрывающего остальным артистам, 22-летний Глеб Калюжный. Московский рэпер и с 2015 года актер. Сегодня в тренде у молодежи: 2 миллиона просмотров на YouTube и армия инстаграмных поклонников. Из последних больших киноработ - в молодежном сериале о буллинге "Новенький". Историческое кино первое в портфолио.
Молодость Мулявина в кадре глазами российского режиссера Оксаны БарковскойМастер телевизионных документальных лент. Она уже рассказывала миллионной аудитории о трагедии в "Норд-Осте", Беслане и Чечне. А сейчас многократный обладатель ТЭФИ вдохновлялась "Июльским дождем" Хуциева и "Девушкой без адреса", чтобы в байопике за 21 актерскую смену подчеркнуть эстетику советского времени.
Закончить съемки планируют в маеНа прошлой неделе съемочная группа уже зафиксировала сложные роды Кармальской, эпизод сняли в Борисове. Далее армейский период Мулявина и творческий развод с Кармальской. Закончить съемки планируют в мае. Тогда же раскроют и интригу, кто споет мулявинским тембром уже в составе киношных "Песняров".
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Скоро мы увидим в кадре ожившую историю легендарного песняра. В Минске снимают байопик о Мулявине. 416 минут новой драмы "За полчаса до весны" готовит...
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