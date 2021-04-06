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Белорусы вступают в ряды народных дружин - инициатива исключительно добровольная

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы знают цену мира и спокойствия и дорожат этим. А потому сами активно подключаются к охране общественного порядка.

Добровольные народные дружины - уже своеобразный тренд. На многих предприятиях такие команды существуют уже не один десяток лет. Причем ряды дружинников пополняют и женщины. А также к опытным участникам движения подключается и молодежь. О том, как это работает,  расскажет Карина Пашкова. 

Народный патруль - помощь милиции

Более 35 лет трудового опыта, все эти годы Тамара Шурина провела на предприятии "Славянка" в Бобруйске. Начинала с должности раскройщика,  сегодня уже старший мастер целого цеха. Большая ответственность и много задач, но все же время помогать людям можно найти всегда, было бы желание. И 13 лет старший мастер по совместительству - дружинник.

Женский взгляд на безопасность 

Свою историю "Славянка" ведет еще с 1930 года. Старожилы предприятия рассказывают, что дружина существовала здесь еще с послевоенного периода. В 2000-х вернулись к старой традиции. Сегодня большинство участников дружины в компании - это девушки. Даже командир  женщина, главное характер, активная жизненная позиция и внутренние убеждения. 

Белорусы вступают в ряды народных дружин - инициатива исключительно добровольная


Дружина - это инициатива исключительно добровольная. И надо сказать, желающих попасть в ряды волонтеров много, но есть свои критерии отбора. В первую очередь это возраст и без криминального прошлого. 
Андрей Крутолевич вот уже 10 лет совмещает обязанности трудовые (токарь на заводе биотехнологий) с общественными. После 8-часовой смены на заводе он заступает, что называется, на службу. В дружине Андрей с 2011 года. В юности мечтал стать милиционером, но жизнь повернулась иначе. Сейчас помогает в качестве дружинника.

Добровольные отряды по охране порядка: мировая практика

Надо сказать, что практика борьбы с правонарушениями на улицах гражданскими силами популярна во многих странах мира. В Великобритании сотрудником добровольной полиции может стать человек старше 18 лет. Движение там появилось еще в XI веке. В Мексике волонтеры помогают полиции противостоять наркокартелям, а в США есть свой "Соседский дозор". Кстати, в Беларуси участие граждан в охране общественного порядка закреплено законом, статья 10. У дружинников есть свои бонусы, в том числе и материальное стимулирование, но это, говорят они сами, не главное. 
 
 
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Белорусы знают цену мира и спокойствия и дорожат этим. А потому сами активно подключаются к охране общественного порядка. Добровольные народные дружины - уже...
 
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