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Семь из восьми бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка полностью признали вину

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экс-глава Белгазпорбанка, который сейчас на скамье подсудимых, назвал вменяемый ему состав преступления стартапом

То есть, бизнес-предприятием. При этом фактически подтвердил, что все-таки он и его подельники имели прямое отношение к компаниям, которые получают финансирование в банке. Ранее банкир заявлял, что практически ничем не связан с ними. Напомним, Верховным судом продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров этой финансовой структуры.
 

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Коммерсанты, которым требовалось кредитование, вынуждены были платить отдельным должностным лицам Белгазпромбанка серые деньги  (откаты) за положительное решение о выделении финансирования для своего бизнеса. 7 фигурантов этого громкого дела полностью признали свою вину. И в ходе процесса подтвердили: получение денег от представителей бизнеса связано исключительно с их должностным положением и было незаконным. Один только экс-председатель правления Виктор Бабарико игнорирует экономическую подоплеку преступлений, делая заявления о якобы политических мотивах его уголовного преследования. Не стал он также комментировать, почему данная экономическая деятельность Белгазпромбанка тщательно скрывалась от акционеров и налоговой.

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Экс-глава Белгазпорбанка, который сейчас на скамье подсудимых, назвал вменяемый ему состав преступления стартапом То есть, бизнес-предприятием. При этом...
 
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