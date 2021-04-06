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"Светлые” лица протеста". Толпа - это идеальное место для преступления

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем немного. Ведь массовые акция, толпа - это идеальное место для преступления, а, значит, и для людей, которые готовы нарушить закон и неоднократно это уже делали, о чем говорит их криминальная биография. И разве можно тогда удивляться, что среди протестующих оказалось так много уголовников? Вы готовы оказаться рядом с ними? Очередная серия нашего цикла - "Светлые" лица протеста". 

Легко ли стать протестующим? Александру Римашевскому из города Березино для этого понадобилось хорошо выпить.

Россыпь уголовных статей, не говоря уже об административных,  нигде не работающи и пьющий - лицо протеста из Березино.

Отбирал телефоны и деньги. Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности. Ну и к уголовной  тоже.

"Светлые лица"


Не успел житель города Крупки освободиться из мест не столь отдаленных, как снова попал в историю. 

Владимир Румынский тоже не самый добропорядочный гражданин и тоже оказался на несанкционированной уличной акции. 

Удивительное ли это дело, что на несанкционированном митинге оказывается достаточное число людей, легко нарушающих закон. Криминал и преступление для них естественная среда. Но понимают ли это те, кто по своей наивности окажется с ними в одной камере? В толпе они соратники.

Смотрите также: "Светлые" лица протестов. Александр Викторчик на незаконной акции оказался за деньги

"Светлые" лица протеста. У одного багаж административных статей, у другого срок за убийство
 
 
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Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем...
 
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