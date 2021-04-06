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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые” лица протеста". Толпа - это идеальное место для преступления Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем...

Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем немного. Ведь массовые акция, толпа - это идеальное место для преступления, а, значит, и для людей, которые готовы нарушить закон и неоднократно это уже делали, о чем говорит их криминальная биография. И разве можно тогда удивляться, что среди протестующих оказалось так много уголовников? Вы готовы оказаться рядом с ними? Очередная серия нашего цикла - "Светлые" лица протеста".Легко ли стать протестующим? Александру Римашевскому из города Березино для этого понадобилось хорошо выпить.Россыпь уголовных статей, не говоря уже об административных, нигде не работающи и пьющий - лицо протеста из Березино.Отбирал телефоны и деньги. Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности. Ну и к уголовной тоже.Не успел житель города Крупки освободиться из мест не столь отдаленных, как снова попал в историю.Владимир Румынский тоже не самый добропорядочный гражданин и тоже оказался на несанкционированной уличной акции.Удивительное ли это дело, что на несанкционированном митинге оказывается достаточное число людей, легко нарушающих закон. Криминал и преступление для них естественная среда. Но понимают ли это те, кто по своей наивности окажется с ними в одной камере? В толпе они соратники.