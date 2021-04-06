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Т.Янковский о фальсификации истории в Польше
06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О неприкрытых и систематических попытках фальсификации истории со стороны Варшавы говорит и польское экспертное сообщество.
Они просто хотят сделать заново польскую историю так, чтобы поляки не знали, что с восточными, советскими народами можно быть в диалоге и согласии
Поэтому если Райс, который убил белорусских людей ни за что, только за то, что они были белорусами. И такие политики, как я сказал, они просто знают, что если он будет наш герой, но мы просто с белорусами никогда не договоримся.
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О неприкрытых и систематических попытках фальсификации истории со стороны Варшавы говорит и польское экспертное сообщество. По мнению известного политолога...
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