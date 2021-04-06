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Т.Янковский о фальсификации истории в Польше

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О неприкрытых и систематических попытках фальсификации истории со стороны Варшавы говорит и польское экспертное сообщество.

По мнению известного политолога Томаша Янковского, такие действия Польши связаны с политической несамостоятельностью и активным влиянием извне, особенно из-за океана.

Томаш Янковский, политолог (Польша): "Я бы сказал, что проблема в официальной исторической политике Польши. Но вам надо знать, что историческую политику Польши делают люди, у которых очень часто была подготовка в США, USA department.

Они просто хотят сделать заново польскую историю так, чтобы поляки не знали, что с восточными, советскими народами можно быть в диалоге и согласии

Поэтому если Райс, который убил белорусских людей  ни за что, только за то, что они были белорусами. И такие политики, как я сказал, они просто знают, что если он будет наш герой, но мы просто с белорусами никогда не договоримся. 
Это очень плохо для нас, и очень плохо для наших отношений. Но я просто увидел не первый раз, что польские политики делают все против Беларуси. И я хотел бы, чтобы так в будущем не было, потому что поляки и белорусы - это славянские народы и совместно жили очень долго. Никто в Польше у нас не скажет плохого слова на белоруса".

Эксперт о том, как Польша переписывает историю Второй мировой войны

 
 
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О неприкрытых и систематических попытках фальсификации истории со стороны Варшавы говорит и польское экспертное сообщество. По мнению известного политолога...
 
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