Источник материала: БT

В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти. Сегодня жители Витебска навели порядок и высадили деревья на территории мемориала "Пятый полк". В 41-м на окраине города захватчики создали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных и мирных жителей. Одновременно там находилось более 30 тыс. человек. За все время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек. Их память почтили минутой молчания.



Надежда Гракова, председатель Октябрьской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма: "Если мы забудем нашу историю - мы будем просто предателями. Как нам забыть это? Невозможно и нельзя. Нас приглашают и в школы, в гимназии, в университеты - мы рассказываем. И мы должны доносить это".



Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "Собрались здесь, чтобы привести в порядок это святое место. Мы уже не первый год здесь садим деревья и благоустраиваем территорию. Проводим не только в городе Витебске, но и в Глубоком, в Полоцком районе, в Верхнедвинском, в Лиозненском - там, где были гетто".





Новый памятный знак стал частью мемориала



11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на территории мемориала откроется новый памятный знак. Он выполнен в виде открытых ворот с колючей проволокой. На карте области отмечены места принудительного содержания и уничтожения военнопленных и мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

