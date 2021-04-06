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Благоустройство мемориала "Пятый полк"
06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти. Сегодня жители Витебска навели порядок и высадили деревья на территории мемориала "Пятый полк". В 41-м на окраине города захватчики создали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных и мирных жителей. Одновременно там находилось более 30 тыс. человек. За все время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек. Их память почтили минутой молчания.
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