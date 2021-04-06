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Благоустройство мемориала "Пятый полк"

06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти. Сегодня жители Витебска навели порядок и высадили деревья на территории мемориала "Пятый полк".  В 41-м на окраине города захватчики создали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных и мирных жителей.  Одновременно там находилось более 30 тыс. человек. За все время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек.  Их память почтили минутой молчания.

Надежда Гракова, председатель Октябрьской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма: "Если мы забудем нашу историю - мы будем просто предателями. Как нам забыть это? Невозможно и нельзя. Нас приглашают и в школы, в гимназии, в университеты - мы рассказываем. И мы должны доносить это".

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "Собрались здесь, чтобы привести в порядок это святое место. Мы уже не первый год здесь садим деревья и благоустраиваем территорию. Проводим не только в городе Витебске, но и в Глубоком, в Полоцком районе, в Верхнедвинском, в Лиозненском - там, где были гетто".


Новый памятный знак стал частью мемориала

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей,  на территории мемориала откроется новый памятный знак. Он выполнен в виде открытых ворот с колючей проволокой.  На карте области отмечены места принудительного содержания и уничтожения военнопленных и мирного населения в годы Великой Отечественной войны.  

 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти. Сегодня жители Витебска навели порядок и высадили деревья на территории мемориала "Пятый полк".  В 41-м на...
 
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