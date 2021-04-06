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Туристический потенциал культурной столицы - 2021
06.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Борисов - культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине исследовали представители туристической сферы изо всей страны.
На экскурсионный маршрут вместе с участниками отправилась и Елена Витко (видео).
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Борисов - культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине исследовали представители туристической сферы изо всей страны....
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