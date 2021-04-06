Туристический потенциал культурной столицы - 2021

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Борисов - культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине исследовали представители туристической сферы изо всей страны. Выездной семинар Национального агентства по туризму прошел в рамках акции "Культурная столица года".

На экскурсионный маршрут вместе с участниками отправилась и Елена Витко (видео).