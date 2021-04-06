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Аллею памяти заложили у мемориала "Узречье"
07.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И этот фундамент, который закладывался исторически, будет твердым и дальше, особенно если крепка память о событиях 80-летней давности. Историю невозможно переписать, как бы не пытались. Из нее нужно извлечь уроки, чтобы не допустить повторения трагедии.
Белорусы свято чтят память и подвиг народа, а потому трепетно относятся и ко всем историческим местам. Сегодня возле
Пятый полк. Скорбное место на окраине ВитебскаНадежде Граковой было всего 3 года, когда она с мамой оказалась в Пятом полку. В 41-м на окраине города захватчики организовали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных, позже в нечеловеческих условиях содержали и мирных жителей. За колючей проволокой людей избивали и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек.
Надежда Гракова, малолетний узник лагеря Пятый полк: "Если мы забудем нашу историю - мы будем просто предателями. Как нам забыть это? Невозможно и нельзя. Нас приглашают в школы, в гимназии, в университеты - мы рассказываем. И мы должны доносить это".
Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "На карте указано почти 80 мест содержания наших советских граждан. Задумка была такая, что это открытый створ ворот одного из концлагерей. Перед входом толпятся именно те, кто находился в местах принудительного содержания".
Аллею памяти заложили возле мемориала "Узречье"Общее дело сегодня объединило сотрудников МЧС, работников лесного хозяйства и школьников на мемориале "Узречье". На Неделе леса здесь заложили аллею из 44 туй. Количество неслучайно. Июнем 44-го датируются трагические и героические события по форсированию Западной Двины.
В 12-часовом бою погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Сотни раненых. Восемь солдат посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Военные историки свидетельствуют: эти события - пример абсолютного мужества советских солдат.
У подножия мемориала патриоты заложили капсулу с посланием к будущим поколениям о важности бережного отношения к жизни и земле, любви к родине. Ее откроют через 23 года - в день столетия событий в Узречье.
Витебские спасатели проложили "Маршрут памяти"На карте проекта уже отмечены "Пантеон памяти" в Городке и единственное в Беларуси офицерское кладбище в Стасево Лиозненского района. Финиширует "Маршрут памяти" ко дню Великой Победы.
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Беларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И...
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