ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аллею памяти заложили у мемориала "Узречье"

07.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И этот фундамент, который закладывался исторически, будет твердым и дальше, особенно если крепка память о событиях 80-летней давности. Историю невозможно переписать, как бы не пытались. Из нее нужно извлечь уроки, чтобы не допустить повторения трагедии. 

Белорусы свято чтят память и подвиг народа, а потому трепетно относятся и ко всем историческим местам. Сегодня возле мемориала "Узречье" сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства высадили аллею туй. А в Витебске наводили порядок на территории бывшего лагеря смерти Пятый полк. Ольга Масловская продолжит.

Пятый полк. Скорбное место на окраине Витебска

Надежде Граковой было всего 3 года, когда она с мамой оказалась в Пятом полку. В 41-м на окраине города захватчики организовали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных, позже в нечеловеческих условиях содержали и мирных жителей. За колючей проволокой людей избивали и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек. 

Аллею памяти заложили у мемориала "Узречье"


Надежда Гракова, малолетний узник лагеря Пятый полк: "Если мы забудем нашу историю - мы будем просто предателями. Как нам забыть это? Невозможно и нельзя. Нас приглашают  в школы, в гимназии, в университеты - мы рассказываем. И мы должны доносить это".

Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"

Сегодня территорию мемориала привели в порядок – жители областного центра убрали опавшие листья, высадили деревья. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, здесь откроют новый памятный знак. Композиция уже установлена. За колючей проволокой - советские военнопленные, женщины, дети. На карте Витебской области отмечены места, где зверствовали фашисты.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "На карте указано почти 80 мест содержания наших советских граждан. Задумка была такая, что это открытый створ ворот одного из концлагерей. Перед входом толпятся именно те, кто находился в местах принудительного содержания".

Аллею памяти заложили возле мемориала "Узречье" 

Общее дело сегодня объединило сотрудников МЧС, работников лесного хозяйства и школьников на мемориале "Узречье". На Неделе леса здесь заложили аллею из 44 туй. Количество неслучайно. Июнем 44-го датируются трагические и героические события по форсированию Западной Двины. 
В 12-часовом бою погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Сотни раненых. Восемь солдат посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Военные историки свидетельствуют: эти события - пример абсолютного мужества советских солдат. 

Аллею памяти заложили у мемориала "Узречье"


У подножия мемориала патриоты заложили капсулу с посланием к будущим поколениям о важности бережного отношения к жизни и земле, любви к родине. Ее откроют через 23 года - в день столетия событий в Узречье. 

Витебские спасатели проложили "Маршрут памяти"

На карте проекта уже отмечены "Пантеон памяти" в Городке и единственное в Беларуси офицерское кладбище в Стасево Лиозненского района. Финиширует "Маршрут памяти" ко дню Великой Победы. 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Светлые” лица протеста". Толпа - это идеальное место для преступления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by