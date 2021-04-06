Источник материала: БT

Пятый полк. Скорбное место на окраине Витебска

Новый памятный знак стал частью мемориала "Пятый полк"

Аллею памяти заложили возле мемориала "Узречье"

Витебские спасатели проложили "Маршрут памяти"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аллею памяти заложили у мемориала "Узречье" Беларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И...

Беларусь не инициировала напряжение на внешнем контуре. Наша политика всегда строилась исключительно на принципах взаимного уважения, равенства и миролюбия. И этот фундамент, который закладывался исторически, будет твердым и дальше, особенно если крепка память о событиях 80-летней давности. Историю невозможно переписать, как бы не пытались. Из нее нужно извлечь уроки, чтобы не допустить повторения трагедии.Белорусы свято чтят память и подвиг народа, а потому трепетно относятся и ко всем историческим местам. Сегодня возлесотрудники МЧС и работники лесного хозяйства высадили аллею туй. А в Витебске наводили порядок на территории бывшего лагеря смерти Пятый полк.продолжит.Надежде Граковой было всего 3 года, когда она с мамой оказалась в Пятом полку. В 41-м на окраине города захватчики организовали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных, позже в нечеловеческих условиях содержали и мирных жителей. За колючей проволокой людей избивали и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тыс. человек.– жители областного центра убрали опавшие листья, высадили деревья. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, здесь откроют новый памятный знак. Композиция уже установлена. За колючей проволокой - советские военнопленные, женщины, дети. На карте Витебской области отмечены места, где зверствовали фашисты.Общее дело сегодня объединило сотрудников МЧС, работников лесного хозяйства и школьников на мемориале "Узречье". На Неделе леса здесь заложили аллею из 44 туй. Количество неслучайно. Июнем 44-го датируются трагические и героические события по форсированию Западной Двины.В 12-часовом бою погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Сотни раненых. Восемь солдат посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Военные историки свидетельствуют: эти события - пример абсолютного мужества советских солдат.У подножия мемориала патриоты заложили капсулу с посланием к будущим поколениям о важности бережного отношения к жизни и земле, любви к родине. Ее откроют через 23 года - в день столетия событий в Узречье.На карте проекта уже отмечены "Пантеон памяти" в Городке и единственное в Беларуси офицерское кладбище в Стасево Лиозненского района. Финиширует "Маршрут памяти" ко дню Великой Победы.