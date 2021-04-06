Система ЕРИП может кратковременно не работать в ночь на 7 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Кратковременные сбои в работе автоматизированной информационной системы "Расчет" возможны в ночь на 7 апреля, сообщается на сайте АИС.

"7 апреля в период с 00:00 до 04:00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС "Расчет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность сбоев не будет превышать пяти минут.

Разработчики приносят пользователям системы "Расчет" извинения за возможные неудобства.

"Система "Расчет" – автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) начала свою работу в 2008 году. Она создана Нацбанком Беларуси для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.