ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Система ЕРИП может кратковременно не работать в ночь на 7 апреля

07.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Кратковременные сбои в работе автоматизированной информационной системы "Расчет" возможны в ночь на 7 апреля, сообщается на сайте АИС.

"7 апреля в период с 00:00 до 04:00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС "Расчет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность сбоев не будет превышать пяти минут.

Разработчики приносят пользователям системы "Расчет" извинения за возможные неудобства.

"Система "Расчет" – автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) начала свою работу в 2008 году. Она создана Нацбанком Беларуси для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью в системе будут проводиться работы по переключению каналов, поэтому к ней может кратковременно отсутствовать доступ.
 
Новости дня
Новости общества
 
30-летняя история олимпийских побед на фотовыставке в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by