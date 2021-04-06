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Более 19 млрд долларов вложила Беларусь за 35 лет в восстановление после чернобыльской катастрофы
07.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоловина средств пошла в первые годы после аварии на переселение людей на чистые территории, на социально-экономическое развитие пострадавших районов.
На прошлой неделе госпрограмму обновили. По-прежнему в приоритете социально-экономическое развитие. Ксения Лебедева расскажет, как сегодня живут пострадавшие районы (видео).
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Половина средств пошла в первые годы после аварии на переселение людей на чистые территории, на социально-экономическое развитие пострадавших районов. На...
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