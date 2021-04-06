Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии Документ направят в Палату представителей для дальнейшего изучения. На базе одного из предприятий в Прилуках прошло выездное заседание профильной комиссии...

Документ направят в Палату представителей для дальнейшего изучения. На базе одного из предприятий в Прилуках прошло выездное заседание профильной комиссии Совета Республики.Сенаторы заявили: пользу от новаций должны прочувствовать прежде всего обычные пользователи. Да и высокие технологии стремительно идут вперед, и это нужно учитывать в законодательстве. О чем еще говорили на большой встрече, знаетЭто лучшее подтверждение тому, что наука имеет практическое применение. Это хорошо понимают и сенаторы, которые будут работать с фактурой. Новая редакция закона о геодезии и картографии уже готова и скоро поступит в парламент. Все земельные, строительные и пространственные ресурсы объединят в систему - единый хаб. Доступ к нему будет у всех заинтересованных. К тому же высокие технологии стремительно идут вперед, и это нужно учитывать в законодательстве.Вместе с сенаторами также обсуждали, как на практике будет работать новый указ Президента, который направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он будет полезен как для отдельных граждан, так и для государства в целом. Напомним, новые правила касаются жилья, построенного до 2003 года. Такие дома будут отчуждать без документов, удостоверяющих на них права. А местные исполкомы получили право продавать старые дома на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой.Над развитием отрасли, конечно, будут работать сообща. Ключевая задача - все новшества должны быть прикладными для всех секторов экономики. Цифровизация - приоритет на ближайшую пятилетку. Встреча сенаторов с коллективом Госкомитета по имуществу показала: ведомство движется в правильном направлении.