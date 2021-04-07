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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области многие СПК уже завершают сев зернобобовых культур Сейчас время активизации работы в сельском хозяйстве. В самом разгаре посевная. Первыми работы начались в южных и западных районах, постепенно включились и...

Сейчас время активизации работы в сельском хозяйстве. В самом разгаре посевная. Первыми работы начались в южных и западных районах, постепенно включились и северные хозяйства. К примеру, в Гродненской области многие СПК уже завершают сев зернобобовых культур, многолетних трав и ярового ячменя. На очереди овес и кукуруза на зеленую массу.Параллельно ведется внесение в почву минеральных и органических удобрений, продолжается подкормка озимых зерновых.