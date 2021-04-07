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В Гродненской области многие СПК уже завершают сев зернобобовых культур

07.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас время активизации работы в сельском хозяйстве. В самом разгаре посевная. Первыми работы начались в южных и западных районах, постепенно включились и северные хозяйства. К примеру, в Гродненской области многие СПК уже завершают сев зернобобовых культур, многолетних трав и ярового ячменя. На очереди овес и кукуруза на зеленую массу. 

Ирина Рябчук, главный агроном КСУП "Заря и К": "На сегодняшний день посеяно порядка 449 га ранних яровых и зернобобовых культур, что составляет 40 % от общего плана. Техники предостаточно, людей также хватает, что позволяет проводить сев в оптимальные сроки".

Параллельно ведется внесение в почву минеральных и органических удобрений, продолжается подкормка озимых зерновых.

 
 
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Сейчас время активизации работы в сельском хозяйстве. В самом разгаре посевная. Первыми работы начались в южных и западных районах, постепенно включились и...
 
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