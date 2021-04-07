На польско-белорусской границе задержали 15 чеченцев

Источник материала: Tut.by

Ночью 2 апреля задержали 15 россиян из Чечни, которые нелегально пришли из Беларуси в Польшу, сообщают польские пограничники.



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Группу остановили в 400 метрах от польско-белорусской границы. Среди них было восемь взрослых и семеро детей.

Задержанных доставили в охраняемые центры для иностранцев в Кентшине и Белостоке.