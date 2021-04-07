ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На польско-белорусской границе задержали 15 чеченцев

07.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ночью 2 апреля задержали 15 россиян из Чечни, которые нелегально пришли из Беларуси в Польшу, сообщают польские пограничники.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Группу остановили в 400 метрах от польско-белорусской границы. Среди них было восемь взрослых и семеро детей.

Задержанных доставили в охраняемые центры для иностранцев в Кентшине и Белостоке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группу остановили в 400 метрах от польско-белорусской границы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненской области многие СПК уже завершают сев зернобобовых культур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by