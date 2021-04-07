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Беларусбанк предупредил о новом виде мошенничества

07.04.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси распространился новый вид мошенничества, с помощью которого крадут деньги со счетов доверчивых граждан. Об этом сообщает Беларусбанк.

Новый вид обмана граждан реализуется с помощью социальной инженерии.

Схема работает следующим образом:

  • Клиенту банка на почту приходит «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам», отправителем указывается сам банк; 
  • Далее, судя по всему, мошенники пытаются узнать реквизиты карт или логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке рассказали, что даже при визуальном осмотре документа видно, что это грубая подделка: печать смазана и неправильно указано наименование банка.

При получении такого письма нужно незамедлительно обращаться в Контакт-центр банка (для Беларусбанка – номер 147).

«Будьте бдительны при получении электронных документов», - обращается Беларусбанк к гражданам.

Напомним, недавно в Беларуси участились случаи мошенничества с помощью мессенджера Viber. Неизвестные звонили от лица банка и пытались узнать данные карт, а если получали какую-либо информацию, то со счета доверчивого пользователя сразу же списывались деньги.

В связи с этим компания Viber выпустила обновление, в котором появилась функция «Защита от лишних звонков», защищающая от звонков мошенников: о входящих звонках с номеров, которых нет в телефонной книге, не приходят уведомления, но они сохраняются в списке чатов. Как включить данную функцию, смотрите тут.

 
 
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В Беларуси распространился новый вид мошенничества, с помощью которого крадут деньги со счетов доверчивых граждан. Об этом сообщает Беларусбанк.
 
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