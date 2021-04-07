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Беларусбанк предупредил о новом виде мошенничества
07.04.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси распространился новый вид мошенничества, с помощью которого крадут деньги со счетов доверчивых граждан. Об этом
Новый вид обмана граждан реализуется с помощью социальной инженерии.
Схема работает следующим образом:
В Беларусбанке рассказали, что даже при визуальном осмотре документа видно, что это грубая подделка: печать смазана и неправильно указано наименование банка.
При получении такого письма нужно незамедлительно обращаться в Контакт-центр банка (для Беларусбанка – номер 147).
«Будьте бдительны при получении электронных документов», - обращается Беларусбанк к гражданам.
Напомним, недавно в Беларуси участились случаи мошенничества с помощью мессенджера Viber. Неизвестные звонили от лица банка и пытались узнать данные карт, а если получали какую-либо информацию, то со счета доверчивого пользователя сразу же списывались деньги.
В связи с этим компания Viber выпустила обновление, в котором появилась функция «Защита от лишних звонков», защищающая от звонков мошенников: о входящих звонках с номеров, которых нет в телефонной книге, не приходят уведомления, но они сохраняются в списке чатов. Как включить данную функцию, смотрите
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В Беларуси распространился новый вид мошенничества, с помощью которого крадут деньги со счетов доверчивых граждан. Об этом сообщает Беларусбанк.
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