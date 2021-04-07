Беларусбанк предупредил о новом виде мошенничества

В Беларуси распространился новый вид мошенничества, с помощью которого крадут деньги со счетов доверчивых граждан. Об этом сообщает Беларусбанк.

Новый вид обмана граждан реализуется с помощью социальной инженерии.

Схема работает следующим образом:

Клиенту банка на почту приходит «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам», отправителем указывается сам банк;

Далее, судя по всему, мошенники пытаются узнать реквизиты карт или логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке рассказали, что даже при визуальном осмотре документа видно, что это грубая подделка: печать смазана и неправильно указано наименование банка.

При получении такого письма нужно незамедлительно обращаться в Контакт-центр банка (для Беларусбанка – номер 147).

«Будьте бдительны при получении электронных документов», - обращается Беларусбанк к гражданам.

Напомним, недавно в Беларуси участились случаи мошенничества с помощью мессенджера Viber. Неизвестные звонили от лица банка и пытались узнать данные карт, а если получали какую-либо информацию, то со счета доверчивого пользователя сразу же списывались деньги.