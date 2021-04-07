Городской субботник объявили в Могилеве 10 апреля. Что будут делать

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 10 апреля пройдет городской субботник, сообщается на сайте Могилевского горисполкома. Это первая в 2021 году масштабная уборка города, на которую собирают работников госорганизаций.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Программа субботника у каждой госорганизации своя: кто-то занимается уборкой собственной территории, кого-то отправят благоустраивать общегородскую территорию. Традиционно субботник связан с уборкой мусора и прошлогодней листвы, покраской заборов и ограждений на мостах.

Напомним, 17 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник . Во время него будут убирать в том числе мемориалы и воинские захоронения. Одна половина заработанных на субботнике средств пойдет Минздраву на закупку медоборудования и вакцины от COVID-19. Вторая останется в местных бюджетах, и потратить эти деньги должны на историко-культурные ценности, мемориальные комплексы Великой Отечественной войны.