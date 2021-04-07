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Городской субботник объявили в Могилеве 10 апреля. Что будут делать
07.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 10 апреля пройдет городской субботник,
Программа субботника у каждой госорганизации своя: кто-то занимается уборкой собственной территории, кого-то отправят благоустраивать общегородскую территорию. Традиционно субботник связан с уборкой мусора и прошлогодней листвы, покраской заборов и ограждений на мостах.
Напомним, 17 апреля в Беларуси
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Традиционно работники организаций и предприятий госсектора будут убирать свои территории, кого-то отправят наводить порядок и на общегородских площадках.
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