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Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Седьмого апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных православных праздников. Издревле этот праздник ассоциировался с наступлением весны.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Название праздника с греческого переводится как «благая весть». Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сообщил о рождении от нее сына Божьего.

Согласно богословским толкованиям, фраза небесного посланника стала первой радостной вестью для человечества после изгнания Адама и Евы из рая.

В православии Благовещение относится к двунадесятым праздникам. Это — 12 православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Все они входят в число великих праздников, уступая только Пасхе.

На Благовещение в храмах совершается всенощное бдение. Праздничное облачение священнослужителей — голубого цвета, символа Пресвятой Богородицы. После богослужения священники выпускают в небо белых голубей.

Верующие пекут дома пресные хлебцы — просфоры, которые освящают в храме. У многих они в форме птичек, которые называются «жаворонки». Считается, что именно в это время из жарких стран начинают возвращаться птицы, неся на своих крыльях весну.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Согласно народному поверью, на Благовещение в доме должны быть чистота и порядок — это сулит счастье. Уборку старались сделать за два-три дня до праздника, так как накануне работать по дому и на земле нежелательно. Чтобы очистить жилище от злых сил, наши предки жгли свечи в домах.

Нельзя кого-либо обижать в этот день. Духовенство призывает также воздерживаться от совершения греха, лучше посвятить свободное время посещению праздничной службы и молитве.

С Благовещением у белорусов связаны многие народные поверья, одно из самых ярких — что в этот день даже птицы не вьют гнезд, чтобы почтить весть о будущем появлении Спасителя.

 
 
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В православии Благовещение относится к двунадесятым праздникам. Это - 12 православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Все...
 
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